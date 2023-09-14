“أعماركم ستكون أقصر”.. الحرس الثوري الإيراني يرد علي الموساد الإسرائيلي

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنه على مدى السنوات الـ 45 الماضية، أحبطنا تقريبًا جميع استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة والخطيرة.

وحسب وكالة “تسنيم” للانباء، وقال سلامي: "صحيح أنكم تعملون في الفضاء الإلكتروني، لكنكم تتركون آثارًا حقيقية جدًا في المجتمعات”.

وأضاف: “ما هو أمامكم اليوم هو صورة لجميع القوى الشيطانية الحديثة والمتقدمة في الكون، المصممة على إغراق أصوات الوحي العذبة والمرشدة في وسط ضجيجها الشيطاني”.

وأوضح: "فشلت كل سياسات العدو حتى اليوم، من الحروب العسكرية الواسعة، أو حتى الحروب بالوكالة، وقد تمكنا من ابعاد بؤرة تركيز العدو بعيدا عن أم القرى في العالم الإسلامي."

وقال سلامي: “الصهاينة متورطون في مشاكل كثيرة وافاق انهيارهم وزوالهم ملحوظة. لذا بدأوا بإطلاق تخرصات جديدة والتهديد باغتيال قادتنا.. إذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت من أمنكم، فاستمروا؛ ولكن اعلموا إذا أصبحت الأجواء بيننا وبينكم أمنية فإن أيدينا ستكون مفتوحة أكثر وأعماركم أقصر”.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، عن أن الجهاز أحبط 27 مخططا إيرانيا لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية حول العالم.

وهدد برنياع، المسؤولين في إيران، قائلا: "لقد حان الوقت لفرض ثمن على إيران بطريقة مختلفة… إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال بالوكالة أو بالأسلحة الإيرانية التي سيتم إدخالها في إسرائيل سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد الإيرانيين ”.

وأضاف: “سيتم فرض هذا الثمن في عمق إيران، حتى في قلب طهران".