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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجع الأمس.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الجمعة، على تراجعات الأمس، وذلك بفعل تراجع  الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من تراجع الدولار، وعائدات السندات الأمريكية، حيث عزز ارتفاع بيانات التضخم الأمريكية من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته النقدية المتشددة للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»  إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات الأمس، ليسجل اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2190 جنيهًا، بينما تراجع الأوقية بنحو 6 دولارات، لتسجل نحو 1903 دولارات.


وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2503 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1877 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 مستوى 1460 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب سجل مستوى 17520 جنيهًا.


وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أمس ، بمقدار 25 نقطة إلى 4.50%، لتخالف بذلك توقعات الخبراء وتسعير الأسواق الذين توقعوا تثبيتها عند مستوى 4.25%، وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 4% مرتفعة 25 نقطة أساس، وارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 4.50% إلى 4.75%، بزيادة 25 نقطة أيضًا.

في حين أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء،ارتفاع التضخم العام لشهر أغسطس بنسبة 0.6%، فيما اتسع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار النفط والغذاء، بنسبة 0.3%، أي أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 0.2%.
 

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