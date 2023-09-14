مدبولي يفحص خامة أحد الأحذية بمعرض أهلا مدارس | شاهد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد أجنحة العارضين للأحذية بمعرض أهلا مدارس بأرض المعارض ويرافقه وزير التموين ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين.

وأجري مدبولي حوارا مع أحد العارضين حول الأسعار و ماتريال الجلود المصنوعة بها الأحذية وخامتها .

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 سبتمبر ، ويضم المعرض " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".



وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 30 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.

IMG-20230914-WA0029

IMG-20230914-WA0028

IMG-20230914-WA0027

IMG-20230914-WA0026

IMG-20230914-WA0025

IMG-20230914-WA0024

IMG-20230914-WA0023