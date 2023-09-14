أحمد حسن يحسم الجدل حول انضمام رمضان بيكهام للأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي سيراميكا حقيقة عودة أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أحمد حسن: مصدر داخل سيراميكا: بيكهام متواجد الآن في تدريبات الفريق.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.



ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.