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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقطعة قماش .. التحريات تكشف كواليس جريمة أم أنهت حياة نجلتها

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية أ.ب تونسية الجنسية مقيمة فى مصر لاتهامها بإنهاء حياة رضيعتها بالخنق واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات 

 

شهد مجري التحريات بورود إشارة من الأمن الإداري بالرحاب لقسم شرطة التجمع الأول مفادها مشاهدة أحد الأشخاص يحمل طفلة ملطخة بالدماء أسفل العقار محل الواقعة، وبالتوجه للفحص وإجراء التحريات الميدانية توصل إلى ارتكاب المتهمة للواقعة وباستدعائها أقرت بامتهان مجال الطاقة والعلاج الروحاني ويوم الواقعة ابان تواجدها بالعين محل سكنها رفقة زوجها الشاهد الأول وصغيرتها المجني عليها حيث كانت تستغرق الأخيرة في نومها اختمر في ذهنها التخلص من نجلتها فأعدت لهذا الغرض قطعة قماشية "حبل " فصله من إحدى الحقائب خاصته وأعملته في عنقها حتي أردتها قتيلة معزياً قصدها إزهاق روح طفلتها المجني عليها وبلغت بذلك مقصدها بإحداث إصابتها الواردة بتقرير الصفة التشريعية التي أودت بحياتها ، ثم شرعت في الانتحار إلا أنه خاب أثر مخططها لتداركها بالعلاج ، وبضبطها ادعت تلقيها توجيهات من ملهميها الروحانيين لارتكاب الواقعة.

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