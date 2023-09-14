الكشف على 1499 مواطنًا في اليوم الأول لقوافل حياة كريمة بالشيخ زويد

أكد الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، أن قوافل "حياة كريمة" التابعة لجامعة الأزهر بدأت اليوم أعمالها بمستشفى الشيخ زويد وتستمر حتى غدا الجمعة.



وأشار ان القافلة الطبية الشاملة التابعة لجامعة الأزهر ،أجرت فى اليوم الأول لها بمستشفى الشيخ زويد، الكشف الطبى على 1499مواطنا فى مختلف التخصصات .



واضاف د. أحمد عبد الفتاح مدير إدارة الطب العلاجى والمستشفيات، أنه تم اجراء فحص معملى لـ عدد 102شخص، وإجراء عدد 66 أشعة و عدد 69 سونار،و80 تحليل معملي للمواطنين كما تم تحويل ١٤حالة لإستكمال الفحص و العلاج بالمستشفى.

عيادات :

من جانبه.. أوضح الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام أن القافلة تضم عيادات الجراحة و أنف و اذن وأوعية دموية والأسنان والنساء والتوليد ومعمل الدم و يتم صرف العلاج بالمجان للمواطنين مشيرا إلى تقديم خدمات التثقيف الصحى لعدد ٨٥ مواطنا خلال اليوم .



من جانبها.. أكدت فاتن صبري أخصائي الإعلام بمديرية الصحة أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، في إطار مشروع القوافل الشاملة حياة كريمة لخدمة أهالي الشيخ زويد.