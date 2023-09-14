رئيس الوزراء: 480 منفذا لمعارض أهلا مدارس وأغلب المنتجات مصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منافذ معرض أهلا مدارس تشمل 480 منفذا منهم 58 معرضا رئيسيا.

وأضاف "مدبولي"، خلال تصريحات نقلتها قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، أن المنتج المصري يمثل النسبة الأكبر من منتجات.

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحد أجنحة العارضين للأحذية بمعرض أهلا مدارس بأرض المعارض ويرافقه وزير التموين ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين.

وأجري مدبولي حوارا مع أحد العارضين حول الأسعار و ماتريال الجلود المصنوعة بها الأحذية وخامتها .

ويستمر المعرض خلال الفترة من 15 وحتى 29 سبتمبر ، ويضم المعرض " الأدوات الكتابية – الملابس - الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي - خدمات البنوك ".

وقدرت غرفة القاهرة التجارية، أن التخفيضات والخصومات لن تقل عن 10 % وقد تصل في بعض الأصناف إلى 30 % بحسب تقرير متابعة الاستعداد للمعرض في القاهرة.