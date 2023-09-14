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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية.. إخلاء العمارات ذات الخطر الداهم وتسكين 15 أسرة في الإيواء

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءا موسعا مع قاطني عمارات الإيواء العاجل المقامة بمنطقة أبو شاهين بالمحلة، والتي تضم 5 عقارات يتم تطوير 3 عقارات منهم عقارين من المقرر إزالتهما، لأنهما يمثلان خطرا داهما على الأهالي.

وسيتم إعادة إنشاء سكن آمن كبديل لهما، ضمن خطة تطوير منطقة عمارات منطقه ابو شاهين بهدف توفير مساكن آمنة للمواطنين، وتنفيذ تنمية حضارية شاملة لمنطقة عمارات ابو شاهين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن في قرى ومدن مصر وإنشاء مناطق حضارية مطورة كبديل للمساكن العشوائية.

 

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واستعرض محافظ الغربية خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها حرصا على سلامتهم وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالسماح للمحافظه بالتعاقد مع قاطني الوحدات السكنيه بالعمارتين على وحدات سكنيه جديده في العمارات المزمع بناءها كبديل للعمارات الايله للسقوط الصادر بشأنهما قرار إزالة لخطورتهما الداهمة، مع الحصول على مبلغ مالي لاستئجار سكن بديل لحين انتهاء بناء الوحدات الجديدة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر كافة الاحتياجات الخاصة بأسر المنطقة، موضحا أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة الحالات المرضية والتي تحتاج إلى تقديم خدمات صحيه او تدخلات جراحية عاجلة من سكان العمارات، بالإضافة إلى فحص موقف المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة وكذلك تقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين، كما سيجري التنسيق مع مديرية القوى العاملة للعمل على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لمن يرغب بفرصة عمل من الأهالي بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لحصر احتياج كافة طلاب المنطقة بمختلف المراحل التعليمية.

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وحث رحمي المواطنين على الإسراع في إخلاء العمارات، للبدء في أعمال التطوير، لافتا إلى أن المحافظة ملتزمة تجاه المواطن لتوفير المسكن الصحي والآمن اللائق بالمواطن، تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

وأكد المواطنون خلال اللقاء قبول المقترحات التي تم عرضها والتي جاءت ملبية لكافة احتياجاتهم، مثمنين حرص المحافظة على توفير السكن الكريم وتحقيق حياة كريمة لقاطني تلك المنطقة، مؤكدين أنهم سيبدأون على الفور أعمال إخلاء العمارات.

وعلي الفور بدأ سكان المنطقة إخلاء منازلهم، حيث قام عدد ١٥ أسره بتوقيع العقود الخاصة باستلام الوحدات السكنية واستلام المبلغ المالي الخاص بالإيجار وتطبيق آلية «السكن البديل المؤقت»

جاء ذلك بحضور اللجنه المكلفة من المحافظ لاستقبال قاطني العقارات والمكونة من الدكتور احمد عطا نائب المحافظ، المستشار عمرو حتاته المستشارالقانوني للمحافظة،اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة ،اللواء هشام رفعت رئيس حي اول المحلة.

من جانبها اكدت اللجنه استمرار  تنفيذ المهام المنوطه بها خلال الاسبوع القادم حتى يتم اخلاء كافه الوحدات لكي يتسني البدء في اعمال الازاله وبناء العمارتين الجديدتين.

مجلس الوزراء ب مديرية التربية والتعليم مديرية التربية معاشات تكافل وكرامة مديرية القوى العاملة مديرية الصحة كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

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