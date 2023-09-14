تخفيضات كبيرة.. مدبولي: خصومات معرض أهلا مدارس تصل إلى 50%

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح معرض أهلا مدارس، لافتا إلى أن أغلب المنتجات المعروضة في المعرض مصرية، كما ان هناك تطورا واختلافا في الصناعات المصرية المعروضة.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، أن المعرض يضم أدوات مدرسية وشنط مدارس وأدوات مكتبية وملابس وأحذية، مشيرا الى أن هناك ٨٤ سيارة كمعرض متحرك على مستوى الجمهورية و٤٨٠ منفذا فرعيا منها ٥٨ معرضا رئيسيا على مستوى المحافظات .

وأشار مدبولي الى ان أسعار السلع المعروضة يصل الخصم بها من ٢٠ الى ٥٠٪؜ لافتا إلى ان السلع المصرية على مستوى عال وبأسعار مخفضة، ووجه الشكر لاتحاد الغرف التجارية على هذه التخفيضات .