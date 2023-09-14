الأسبوع المقبل.. الكشف عن موعد تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران

أفاد موقع إيران إنترناشونال، أنه من المقرر أن يتم تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، ربما في 18 سبتمبر، عشية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ذكرت بلومبرج أن هذا التبادل يُنظر إليه على أنه خطوة أولية نحو بدء مناقشات جديدة تهدف إلى إعادة فرض القيود على البرنامج النووي الإيراني.

كجزء من الاتفاق، تسمح الولايات المتحدة أيضًا لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة سابقًا الموجودة في كوريا الجنوبية.

أثارت هذه الخطوة التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن انتقادات، حيث قال البعض إنها قد تشجع على المزيد من حوادث احتجاز الرهائن.

وردا على ذلك، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، أن الهدف الأساسي هو إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين "ظلما"، مشددة على أن هذه تظل عملية مستمرة وحساسة. وأوضحت أنه لن يتم نقل أي أفراد إلى حجز الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

فندت إدارة بايدن تأكيدات إيران بأنه لن تكون هناك قيود على عائدات مبيعات النفط البالغة 6 مليارات دولار، مؤكدة أن الأموال مخصصة حصرا للأغراض الإنسانية.

دعمًا لصفقة تبادل السجناء المعلقة التي تشمل خمسة أمريكيين وخمسة إيرانيين، أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكين الكونجرس عن تنازل يضمن أن البنوك الألمانية والأيرلندية والقطرية والكورية الجنوبية والسويسرية يمكنها تسهيل تحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية. دون انتهاك العقوبات الأميركية.