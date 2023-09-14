لتعليم صناعة الأحذية والملابس الجاهزة| ننشر تفاصيل مدرسة مجمع الجلود بالشرقية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية .
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية :
- سنوات الدراسة في المدرسة 3 سنوات
- تعمل المدرسة بنظام التعليم المزدوج
-تمنح شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم
-يقضي الطالب / الطالبة يومين اسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الاساسي في اي مهنة يختارها
-يقضي الطالب 4 أيام اسبوعيا في المنشآة التدريبية ( الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة
يحصل الطالب على مكافآة شهرية وحوافز من المنشآة التدريبية
-يتم توفير مواصلات من وإلى المدرسة
-يتم توفير بيئة تربوية تؤهل الخريج للاندماج في سوق العمل
- الحصول على شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب
-المجمع يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلود المختلفة ويتم تدريب الطلبة فيها التدريب العملي
-يتم ممارسة انشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية
-يتم استخدام استراتيجيات حديثة للتعلم
- الطالب يحصل ايضا على راتب يصل لـ 500 جنيه شهريًا فى السنة الأولي و600 جنيه في الثانية، و700 جنيه في الثالثة
- يتم توفير زي موحد للطلاب "يونيفورم"
-يتم توفير وجبات للطلاب بكافة المراحل.
تخصصات مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
- صناعة الاحذية
- ملابس جاهزة
- مساعد فني إداري
فرص العمل المتاحة لخريجي مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج :
العمل في احد المصانع بالمجمع والي يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلوس
شروط التقدم والقبول في مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
- الالتزام والانضباط
-أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023
-ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر 2023
-أن يكون من سكان مدينة العاشر من رمضان
- أن يجتاز الكشف الطبي والاختبارات المقررة