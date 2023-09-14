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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتعليم صناعة الأحذية والملابس الجاهزة| ننشر تفاصيل مدرسة مجمع الجلود بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية :

- سنوات الدراسة في المدرسة 3 سنوات 
- تعمل المدرسة بنظام التعليم المزدوج
-تمنح شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم
-يقضي الطالب / الطالبة يومين اسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الاساسي في اي مهنة يختارها
-يقضي الطالب 4 أيام اسبوعيا في المنشآة التدريبية ( الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة
يحصل الطالب على مكافآة شهرية وحوافز من المنشآة التدريبية
-يتم توفير مواصلات من وإلى المدرسة 
-يتم توفير بيئة تربوية تؤهل الخريج للاندماج في سوق العمل
- الحصول على شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب
-المجمع يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلود المختلفة ويتم تدريب الطلبة فيها التدريب العملي
-يتم ممارسة انشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية
-يتم استخدام استراتيجيات حديثة للتعلم

- الطالب يحصل ايضا على راتب يصل لـ 500 جنيه شهريًا فى السنة الأولي و600 جنيه في الثانية، و700 جنيه في الثالثة

- يتم توفير زي موحد للطلاب "يونيفورم"

-يتم توفير وجبات للطلاب بكافة المراحل.

تخصصات مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج 


- صناعة الاحذية
- ملابس جاهزة
- مساعد فني إداري

فرص العمل المتاحة لخريجي مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج :

العمل في احد المصانع بالمجمع والي يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلوس

 

شروط التقدم والقبول في مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج  


- الالتزام والانضباط
-أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 
-ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر 2023 
-أن يكون من سكان مدينة العاشر من رمضان
- أن يجتاز الكشف الطبي والاختبارات المقررة

مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج
مدرسة مجمع الجلود مجمع الجلود الجلود التربية والتعليم التعليم

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