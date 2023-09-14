لتعليم صناعة الأحذية والملابس الجاهزة| ننشر تفاصيل مدرسة مجمع الجلود بالشرقية

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن تفاصيل مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية :

- سنوات الدراسة في المدرسة 3 سنوات

- تعمل المدرسة بنظام التعليم المزدوج

-تمنح شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام التعليم والتدريب المزدوج من وزارة التربية والتعليم

-يقضي الطالب / الطالبة يومين اسبوعيا في المدرسة لتلقي الجزء النظري والتدريب العملي الاساسي في اي مهنة يختارها

-يقضي الطالب 4 أيام اسبوعيا في المنشآة التدريبية ( الشركة) لتلقي التدريب العملي في نفس المهنة

يحصل الطالب على مكافآة شهرية وحوافز من المنشآة التدريبية

-يتم توفير مواصلات من وإلى المدرسة

-يتم توفير بيئة تربوية تؤهل الخريج للاندماج في سوق العمل

- الحصول على شهادة خبرة من الجهة المشرفة على التدريب

-المجمع يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلود المختلفة ويتم تدريب الطلبة فيها التدريب العملي

-يتم ممارسة انشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب العلمية والعملية

-يتم استخدام استراتيجيات حديثة للتعلم

- الطالب يحصل ايضا على راتب يصل لـ 500 جنيه شهريًا فى السنة الأولي و600 جنيه في الثانية، و700 جنيه في الثالثة

- يتم توفير زي موحد للطلاب "يونيفورم"

-يتم توفير وجبات للطلاب بكافة المراحل.

تخصصات مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج



- صناعة الاحذية

- ملابس جاهزة

- مساعد فني إداري

فرص العمل المتاحة لخريجي مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج :

العمل في احد المصانع بالمجمع والي يضم 112 مصنع تعمل في مجالات صناعة الجلوس

شروط التقدم والقبول في مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج



- الالتزام والانضباط

-أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023

-ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في اول اكتوبر 2023

-أن يكون من سكان مدينة العاشر من رمضان

- أن يجتاز الكشف الطبي والاختبارات المقررة

مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج

مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج

مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج

مدرسة مجمع الجلود للتعليم والتدريب المزدوج