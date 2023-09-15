37 يوما فقط .. اخر فرصة لمرتضي منصور

في 21 أغسطس الماضي عاقبت المحكمة الاقتصادية رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، بعد إدانته بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها بالسب والقذف وهو حكم نهائي لا يمكن ايقاف إلا بالطعن علي العقوبة أمام محكمة النقض وذلك الإجراء لا يمنع حبسه ويتبقي لمرتضي منصور 37 يوما للقيام بتلك الاجراءات

وكانت الجهات المتخصصة قررت إحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي على الموظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري وهو الحكم الذي صدر بحبسه ويواجه مرتضي منصور عمة قضايا اخري تنظر في المحكمة الاقتصادية لاتهامه بسب الكابتن محمود الخطيب وأعضاء من مجلس الإدارة ولم يصدر بها احكام واحدي تلك القضايا مطلوب من مرتضي منصور أن يحضر الجلسة المقبلة بشكل الزامي وقد اعتذر عن الجلسة الماضية لإصابته بكورونا وتم تأجيلها لشهر نوفمبر