عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

37 يوما فقط .. اخر فرصة لمرتضي منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور

 في 21 أغسطس الماضي عاقبت المحكمة الاقتصادية  رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، بعد إدانته بالاعتداء على موظفة عمومية أثناء تأدية عملها بالسب والقذف وهو حكم نهائي لا يمكن ايقاف إلا بالطعن علي العقوبة أمام محكمة النقض وذلك الإجراء لا يمنع حبسه ويتبقي لمرتضي منصور 37 يوما للقيام بتلك الاجراءات 

 

وكانت الجهات المتخصصة  قررت إحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي على الموظفة في الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري وهو الحكم الذي صدر بحبسه ويواجه مرتضي منصور عمة قضايا اخري تنظر في المحكمة الاقتصادية لاتهامه بسب الكابتن محمود الخطيب وأعضاء من مجلس الإدارة ولم يصدر بها احكام واحدي تلك القضايا مطلوب من مرتضي منصور أن يحضر الجلسة المقبلة بشكل الزامي وقد اعتذر عن الجلسة الماضية لإصابته بكورونا وتم تأجيلها لشهر نوفمبر 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

نجم الأهلي يكشف سر غضب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

فاركو يضم حارس الزمالك السابق رسميًا

ترشيحاتنا

37 يوما فقط .. اخر فرصة لمرتضي منصور

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

الصحة: الوضع الوبائى لكورونا مستقر وسيتم توفير 100ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا قريبا

أعلى مستوى في 10 أشهر.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط عالميا

احذر .. السجن المشدد عقوبة كل من وضع ناراً عمداً فى أسواق

نام ولم ينقذ ابنته.. الأب يروي كواليس آخر ليلة في حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ