نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي لكليات الطب

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر،بجهود الجيش الأبيض المشرفة في كليات طب الأزهر التي تتجسد في كل وقت وحين، وخاصة ما بدا وظهر أمام العالم كله خلال جائحة كورونا.

افتتاح المؤتمر الدولي لكليات الطب

ورحب نائب رئيس الجامعة خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر 2030م) بحضور المؤتمر جميعًا من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى الأطباء من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.



وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث أن إنجازات المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أشاد بها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعاته؛ حيث أوضحت التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي أن مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط أسهمت بشكل كبير في دعم المنظومة الطبية في جمهورية مصر العربية من خلال الأرقام.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه إذا كانت مصر فيها نهر النيل شريان الحياة فإن فيها كعبة العلم وقبلة العلماء (الأزهر الشريف) لافتا إلى أن قطاع الطب بجامعة الأزهر تتعدد إنجازاته بداية من هذا المؤتمر الدولي الثالث المشترك، مرورًا بالأبحاث العلمية التي تسهم في رفع مستوى تصنيف الجامعة على مستوى العالم، إضافة إلى القوافل الطبية التي جابت وتجوب داخل وخارج الوطن وخارجه، فاليوم توجد قافلة طبية من الجيش الأبيض في محافظة شمال سيناء، إضافة إلى وجود كلية طب البنات في مستشفيات حلايب وشلاتين، لافتا إلى أن عطاء قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر لا ينقطع؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.