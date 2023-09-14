سرقا سلاح موظف بهيئة الآثار.. المشدد 5 سنوات لشقيقين في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة شقيقين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيارات في البساتين بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال قيام المجني عليه عادل محمد شندي الموظف في هيئة الآثار بترك سيارته أسفل مسكنه قام المتهمان الشقيقان عرفات فتحي وسيد فتحي بكسر زجاج السيارة وسرقة سلاحه الناري المرخص له بحيازته وإحرازه «مسدس» وفرا هاربين.

ودلت تحريات الرائد محمود علي أحمد محجوب معاون مباحث قسم البساتين على صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذًا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه، وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة طلقتين وثبت من فحصه بقسم الأدلة الجنائية أنه سلاح ناري بماسورة مششخنة عيار 56 و7 وأنه كامل وسليم وصالح للاستعمال.

وشهد عادل محمد شندي أنه أثناء تواجد سيارته أمام منزله تفاجأ بحضور حارس العقار وأخبره بوجود كسر زجاج إحدى النوافذ الخاصة بالسيارة وبفحص السيارة تبين له سرقة سلاحه الناري من داخل تابلوه السيارة.

وشهد الرائد محمود علي أحمد محجوب معاون مباحث قسم البساتين أنه دلت تحرياته على صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لها ونفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري في وجهه وأطلق منه عيارًا ناريًا في الهواء قاصدًا إرهابه لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهما إلا أنه تمكن من ضبطهما وإحضارهما وباستخلاص السلاح منه وتبين أنه السلاح المسروق من المجني عليه سالف الذكر وعثر بداخله على ذخيرة "طلقتين".