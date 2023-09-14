مستشفى ميداني تركي على أرض درنة لعلاج الناجين من الفيضان

فريق من المسعفين الأتراك يقدم العلاج للناجين من الفيضانات في مدينة درنة بليبيا، حيث لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين بعد الفيضانات الهائلة التي ضربت المنطقة، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز عربي.

الفيضانات التي وقعت في شرق ليبيا أسفرت عن جرف عائلات بأكملها، وكانت مدينة درنة هي الأكثر تضررًا.

تقول تقارير مسؤولي الصحة إن عدد الوفيات يبلغ على الأقل 5500 شخص، ولكن هناك مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. فريق الطوارئ التركي أنشأ مستشفى ميدانيًا لتلقي المصابين في درنة. الدعم الدولي بدأ يصل إلى بنغازي قبل ذلك بوقت، حيث تقع على بعد 250 كيلومترًا من درنة، وتركيا وإيطاليا والإمارات ومصر والجزائر وتونس قد أرسلت فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية.