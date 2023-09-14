مصطفى بكري: الشعب المصري لن ينسى عنف الإخوان.. وسيحافظ على الإستقرار الوطني

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تجري مشروعات قومية ضرورية، على الرغم من أنه مطلوب منها سداد 28 مليار دولار العام القادم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يستطيع أي رئيس بديل أن يعدل الوضع الراهن، مؤكدا أن الشعب لن يغامر وسيحافظ على الإستقرار الوطني، والرئيس السيسي من جقه الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للدستور والقانون

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الشعب المصري لن ينسى عنف الإخوان وتحريضهم ضد الدولة، مؤكدا أن مصر ستعبر الأزمة وتقف على قدميها مرة أخرى.

خير رد على اتهامات الكونجرس الأمريكي لمصر

وأشار مصطفى بكري إلى أن الجيش المصري قادر على بناء الدولة مهما بلغت التحديات، مؤكدا أن قوائم العفو الرئاسي خير رد على اتهامات الكونجرس الأمريكي لمصر.