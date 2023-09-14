رقم ضخم.. اليونان تعلن إحصائية صادمة عن الحيوانات النافقة بسبب العاصفة دانيال

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 عن إحصائية صادمة بشأن الحيوانات التي قتلت بسبب العاصفة دانيال التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي.

وقال وزير التنمية الريفية والأغذية اليوناني ليفتيريس أفجيناكيس، إن أكثر من 200 ألف حيوان نافق لمنظمة التأمين الزراعي اليونانية في وسط اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيري".

وأضاف أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن نفوق 61,786 رأسًا من الأغنام والماعز، و19,355 خنزيرًا، و5,306 ماشية، و123,810 طيور.

وبحسب أفجيناكيس، هناك صعوبة في الاقتراب من وحدات الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى مشاكل في جمع وإدارة الحيوانات النافقة.