طريقة عمل الطعمية السوري.. زي المطاعم

الفلافل السورية من الوجبات الشعبية، ويعشق تناولها الكثير من الكبار والصغار، على الفطار بطعمها اللذيذ والشهي ومكوناتها الغنية بالفيتامينات والمعادن، لذا نقدم طريقة عمل الطعمية السوري في المنزل.



طريقة عمل الطعمية السوري :

المقادير:

‏- 1 كيلو حمص منقوع في الماء لمدة 24 ساعة

‏- 1 بصل كبير

‏- 1 حزمة بقدونس

‏- 4 فص ثوم مهروس

‏- 1 معلقة كبيرة كزبرة مطحونة

‏- 1 معلقة كبيرة كمون مطحون

‏- 1 معلقة كبيرة ملح

‏- 1 ملعقة كبيرة كربونات الصوديوم

‏- زيت - للقلي



طريقة التحضير:

في المطحنة الكهربائية نطحن الحمص والبصل والبقدونس جيداً حتى نحصل على عجينة ناعمة .

في وعاء نضع الحمص المطحون.

نضيف الكزبرة والكمون والملح والثوم وكربونات الصوديوم.

نعجن جيداً حتى تختلط جميع المكونات.

نسخن الزيت جيداً ونشكل الفلافل بأستخدام

القالب المخصص لها ثم نضعها في الزيت بهدوء.

وعندما يصبح لونها ذهبي نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم .