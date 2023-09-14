عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الليبي يوجه الشكر للرئيس السيسي على المساعدات المقدمة لـ درنة

مسؤولة بالجيش الليبي
مسؤولة بالجيش الليبي

وجهت الدكتورة عائشة البرغثي، مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، الشكر للرئيس السيسي على المساعدات القوية التي قدمتها مصر إلى الجانب الليبي من أجل مساعدتهم في الكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا في الفترة الحالية، قائلا إن الأمر ليس غريبا على دولة مصر، إذ أنها متواجدة دائما في كافة أزمات ليبيا، موضحة ان الأمر صعب للغاية في ليبيا. 

تفاصيل حول الوضع في ليبيا 

وأضافت "البرغثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في ليبيا وخاصة في درنة كارثي جدا إذ يوجد أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، لافتة إلى ان هناك اهتماما كبيا ابالعائلات الموجودة على قيد الحياة حتى الآن، مع العمل على توفير كافة الإمكانيات لهم سواء من إغاثة او مساعدات. 

وتابعت مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، أن مدينة درنة فارغة بشكل شبه كامل تقريبا عدا بعض المتواجدين في بيوت أقاربهم أو لائجين في المدارس أو ما شابه ذلك، لافتة إلى أن تلك المصيبة لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولم تحدث منذ سنوات طويلة، إذ يوجد عائلات اختفت بالكامل. 

الجيش الليبي السيسي مصر درنة قناة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

الدفع بـ 7 سيارات..حريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بأبو النمرس في الجيزة

ترشيحاتنا

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

وفاة الصحفي حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية

فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزي السابق

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ