الجيش الليبي يوجه الشكر للرئيس السيسي على المساعدات المقدمة لـ درنة

وجهت الدكتورة عائشة البرغثي، مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، الشكر للرئيس السيسي على المساعدات القوية التي قدمتها مصر إلى الجانب الليبي من أجل مساعدتهم في الكارثة الإنسانية التي تعيشها ليبيا في الفترة الحالية، قائلا إن الأمر ليس غريبا على دولة مصر، إذ أنها متواجدة دائما في كافة أزمات ليبيا، موضحة ان الأمر صعب للغاية في ليبيا.

تفاصيل حول الوضع في ليبيا

وأضافت "البرغثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في ليبيا وخاصة في درنة كارثي جدا إذ يوجد أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، لافتة إلى ان هناك اهتماما كبيا ابالعائلات الموجودة على قيد الحياة حتى الآن، مع العمل على توفير كافة الإمكانيات لهم سواء من إغاثة او مساعدات.

وتابعت مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، أن مدينة درنة فارغة بشكل شبه كامل تقريبا عدا بعض المتواجدين في بيوت أقاربهم أو لائجين في المدارس أو ما شابه ذلك، لافتة إلى أن تلك المصيبة لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولم تحدث منذ سنوات طويلة، إذ يوجد عائلات اختفت بالكامل.