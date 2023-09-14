خبير شحن في تصريح خاص: كورونا ساعدت على مضاعفة الشحن بين الدول..والتكنولوجيا تلعب دورا كبيرا بهذا المجال

أكد قاسم عمران رئيس turbo المتخصصة فى تكنولوجيا الشحن أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط يصل الى 100 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار عمران فى تصريح خاص على هامش مؤتمر عن تكنولوجيا الشحن بالقاهرة اليوم الى ان متوسط ​​تكلفة تسليم الطرد في الشرق الأوسط يتراوح ما بين 10 الى 15 دولارًا لكل شحنة، ويبلغ متوسط ​​وقت التسليم في الشرق الأوسط من 2-3 أيام.

وتابع: تشير التقارير إلى أن 70% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل التوصيل في نفس اليوم، وأن 50% من المستهلكين في الشرق الأوسط على استعداد لدفع المزيد مقابل خيارات التوصيل المستدامة.

وأكد عمران ان التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا فى الشحن مع التطور الكبير لأنظمة التداول وأنظمة التخزين .

وأشار الى ان فترة كورونا تضاعفت بها معدلات الشحن بين الدول، وتتزايد تلك الثقافة يوما بعد الآخر.