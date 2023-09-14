اركب ألماني بداية من 899 ألف جنيه..5 سيارات زيرو في السوق المصري

يحتوى السوق المصري على الكثير من السيارات، والتي تحمل علامات تجارية تنتمي إلى الصانع الألماني، حيث تتنوع هذه الطرازات باختلاف التصميم الهندسي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية، بالاضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية وأيضا عامل السعر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات 5 سيارات ذات علامة تجارية المانية في السوق المصري.

اوبل كورسا

1 - اوبل كورسا

تستمد السيارة أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات، مع محرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، إلى جانب سرعة قصوى تقدر بـ 207 كم/ساعة، وزمن للتسارع يبلغ 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة، وتبدأ الاسعار الرسمية للسيارة من 899,990 جنيه حتى 979,990 جنيه لموديلات 2024.

مرسيدس B200

2 - مرسيدس B200

تتصدر السيارة مرسيدس B200 قائمة الطرازات الارخص سعرًا بين اصدارات العلامة التجارية الالمانية، حيث يتم طرحها في مصر بسعر مليون و675 الف جنيه، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 163 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 223 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يبلغ 8.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

فولكس فاجن باسات

3 - فولكس فاجن باسات

تقدم السيارة بقمة سعرية رسمية قدرها مليون و600 الف جنيه، وتعتبر هذه السيارة واحدة من اشهر طرازات السيدان في مصر، والتي تأتي بمحرك تيربو 1400 سي سي، 4 سلندر، يضخ 150 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات، وزمن للتسارع يبلغ 8.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

مرسيدس C180

4 - مرسيدس C180

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023 بين 2,280,000 جنيه و 2,350,000 جنيه، وتستخدم السيار محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 156 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة 9 غيار أوتوماتيك "دفع أمامي"، بالاضافة إلى زمن للتسارع يبلغ 8.6 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

بي ام دابليو 118

5 - بي ام دابليو 118

تأتي السيارة بي ام دابليو 118 موديل 2023 بسعر 1,680,000 جنيه، وبسعر اخر يبلغ 1,850,000 جنيه لموديل 2024، وتعمل السيارة بجميع فئاتها عبر محرك 1500 سي سي، بقوة 136 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات من 8 نقلات، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.7 ثانية، إلى جانب سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة.