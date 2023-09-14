عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن يسقط بالتقادم.. الرئيس التونسي يشدد على حق الشعب في "الأموال المنهوبة"

الرئيس التونسي ووزير
الرئيس التونسي ووزير الخارجية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ملف الأموال المنهوبة مع وزير الخارجية نبيل عمار خلال لقائهم في قصر قرطاج.

وأضاف "سعيد" بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أن الأموال المنهوبة هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.

وأكد على ضرورة العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية.

وأشار الرئيس التونسي على ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع الأوقات حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم.

وشدد على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده. كما ذكّر بالمهام الموكولة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.

يسقط بالتقادم حق الشعب الأموال المنهوبة الرئيس التونسي وزير الخارجية نبيل عمار قصر قرطاج رئاسة الجمهورية التونسية الشعب التونسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

أمريكا.. الأمن الداخلي تحذر من ارتفاع الهجمات الإرهابية في 2024

محمد ثروت يبدأ حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة

الأوقاف تعمم منشورا بأداء صلاة الغائب على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

هل ضحايا فيضانات ليبيا شهداء وكيف يصلى عليهم ويدفنون؟ الأزهر يصدر 8 فتاوى حاسمة

وزير الأوقاف: مهما طال العمر أو قصر فالموت هو حق اليقين

بعد المغرب وتركيا.. سد النهضة قد يتسبب في زلزال ضخم بإثيوبيا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ