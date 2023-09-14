لن يسقط بالتقادم.. الرئيس التونسي يشدد على حق الشعب في "الأموال المنهوبة"

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، ملف الأموال المنهوبة مع وزير الخارجية نبيل عمار خلال لقائهم في قصر قرطاج.

وأضاف "سعيد" بحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أن الأموال المنهوبة هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.

وأكد على ضرورة العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية.

وأشار الرئيس التونسي على ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع الأوقات حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم.

وشدد على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده. كما ذكّر بالمهام الموكولة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسؤولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.