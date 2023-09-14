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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر المصري: نتواصل مع المغرب وليبيا لتحديد الاحتياجات اللازمة.. فيديو

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال الأحمر أعلن حملة تبرع لدعم الأشقاء في ليبيا والمغرب.

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وأضاف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "منذ اللحظات الأولى ونحن على تواصل مع جمعية الهلال الأحمر المغربي وجمعية الهلال الأحمر الليبي للوقوف على الأحداث وتحديد الاحتياجات في الكارثتين".

 

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: "رصدنا منذ اللحظات الأولى أن الاحتياجات كانت تتمثل في المواد الإغاثية الطارئة مثل الخيم والمراتب وحقائق النظافة الشخصية بالإضافة للمواد الغذائية".

 

وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 100 طن لدولة المغرب، ومثلهم لدولة ليبيا، وتم تجهيز مجموعة كبيرة من فرق الإغاثة التي تعمل في مجال البحث والإنقاذ"، مضيفا: "هناك علاقة وطيدة بين الشعبين، وكان هناك تضامن كبير من الفنايين المصريين".

الهلال الأحمر

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