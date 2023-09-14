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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبأ سار بشأن البحث عن ناجين في مدينة درنة الليبية

عمليات الانقاذ في
عمليات الانقاذ في درنة الليبية

أعلن أحد المتطوعين في فرق الانقاذ بمدينة درنة الليبية، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 عن العثور على مئات أشخاص أحياء تحت الأنقاض.

وذكرت "إذاعة فرنسا الدولية"، إن المتطوع أوضح أنه بعد أربعة أيام من الكارثة التي حلت بمدينة درنة بسبب العاصفة دانيال، تمكنت فرق الانقاذ من العثور على 510 أشخاص أحياء وسط مدينة درنة بشرق ليبيا، وهي المعلومات التي أكدها رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية الإغاثية.

تعاني مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا من الدمار الكبير الذي حل بها بسبب الفيضانات والسيول التي استهدفتها جراء العاصفة دانيال التي ضربت المدينة الأحد الماضي.

وتسببت العاصفة دانيال في مقتل 11 ألف شخص والحصيلة مرشحة للزيادة، ناهيك عن عشرات الآلاف من المفقودين الذي قضوا تحت الأنقاض أو جرفهم السيل إلى البحر.

مدينة درنة الليبية أحياء تحت الأنقاض درنة العاصفة دانيال شرق ليبيا الفيضانات والسيول

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