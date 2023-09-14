يعزز صحة القلب ويحسن المزاج..دراسات حديثة تثبت المزيد من الفوائد لشرب الشاي

أكدت دراسات علمية أن هناك فوائد عظيمة لصحة كل من يتناول الشاي، حيث يسهم بشكل كبير في الحد والوقاية من الكثير من الأمراض ويساعد أيضاً في علاج السمنة.

وتم نشر نتائج علمية جديدة أثبتت في فترة تجريبية مدتها 12 أسبوعًا أن الشاي الأخضر غير المحلى يساعد على إنقاص الوزن، ويُعزز من صحة القلب.

وهناك فوائد عديدة للشاي بفضل احتوائه على العديد من المكونات ومنها: الفلافونويد، والأحماض الأمينية، والكربوهيدرات، والبروتينات، الكلوروفيل، والمركبات العضوية المتطايرة، والفلورايد، والمعادن وهذه المركبات الكيميائية هي المسؤولة عن إنتاج أبخرة الشاي التي تجعل للشاي رائحة مميزة وزكية.

وطبقا لدورية Physiology & Behavior الطبية يحتوي الشاي طبيعياً على مركبات من مادة الفلافونويد، ولذلك فالشاي يساعد على تعزيز صحة القلب ويساعد في تحسين تدفق الدم، كما يسهم تناول الشاي بشكل منتظم في تحسين صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا، التي تساعد في عملية الهضم، وتمنع الانتفاخ.

وكذلك يساعد تناول الشاي على تقليل ضغط الدم، حيث وجد أن تناول الشاي بشكل منتظم يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، وأيضاً يقلل الشاي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التي تعد ثاني سبب رئيسي للوفاة على مستوى العالم، بنسبة 21%.

علاوة على ذلك يحسن الشاي وظائف المخ ويخلق حالة ذهنية هادئة بسبب احتوائه على مادة الكافيين، ويزيد الطاقة والتركيز، ويساعد على النشاط والحيوية والبقاء ويبعد التوتر والقلق ويعتبر مضاد للمؤثرات الخارجية السلبية.