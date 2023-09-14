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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارته تريد تحقيق النمو الاقتصادي من الأساس والطبقة الوسطى عامل أساسي، مشيرا إلى أن خصومه لديهم وجهة نظر مختلفة بشأن الاقتصاد.

وكشف بايدن، في مؤتمر صحفي بشأن الوضع الاقتصادي: “إدارتي تعمل على حماية الأمن المالي للولايات المتحدة”، موضحا أن إدارته وفرت أكثر من 30 مليون وظيفة خلال عامين فقط.

وأضاف: “اقتصادنا الأقوى في العالم والخصوم ما زالوا يهاجمون خطتي.. وخطتي الاقتصادية أساسها توفير المزيد من الوظائف”.

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ولفت بايدن الانتباه إلي أن “الجمهوريين قدموا خطة اقتصادية فاشلة لن تنجح”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن “الجمهوريين لديهم خطة اقتصادية أساسها خفض الضرائب على الأثرياء”.

جو بايدن الرئيس الأمريكي الاقتصاد

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