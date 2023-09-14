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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. 10 ممنوعات بالمدارس في العام الجديد ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. النتيجة عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 محافظة القاهرة .. بعد قليل

أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 “ المرحلة الأولى” في تمام الساعه 11 مساءاً اليوم

قرار عاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة ايام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن المحظورات والممنوعات التي يجب تجنبها في جميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد، وقد تمثَّلت تلك المحظورات فيما يلي:

ننشر التفاصيل الكاملة لقرار النزول بتنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، منذ قليل عن صدور موافقة رسمية من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على النزول بـ تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني بالقاهرة (صناعي ، و تجاري ، و فندقي ، وزراعي  )

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