عمرو الدردري: انتخبوا القائمة الموحدة ليظل ‏الزمالك أكبر قلعة رياضية

دعا عمرو الدردري، الناقد الرياضي، من خلال حسابه على فيس بوك إلى انتخاب القائمة الموحدة بانتخابات نادي الزمالك.

وكتب عمرو الدردري قائلا: "الزمالك أولا.. ‏انتخبوا القائمة الموحدة للكابتن حسين لبيب

‏كلمة السر ليظل ‏نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

يتنافس على منصب رئيس نادي الزمالك خمسة مرشحين، فيما يتباري ثلاثة مرشحين على منصب نائب الرئيس.

وتقدم 50 مرشحا على مختلف المقاعد في انتخابات نادي الزمالك المقرر اجراؤها خلال شهر اكتوبر القادم.

وشهدت الساعات الماضية تصريحات ووعود من جانب مرشحي انتخابات نادي الزمالك للخروج من النفق المظلم.