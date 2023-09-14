تعاون بين المدارس الحكومية والخاصة لتطوير العملية التعليمية.. فيديو

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أهمية الدور الذي تلعبه المدارس الخاصة بالشراكة مع المدارس الحكومية لتطوير العملية التعليمية في الإسكندرية.

وعلى هامش حفل تخرج إحدى المدارس بالمحافظة، قال أبوزيد إن مدارس التعليم الخاص حريصة على التوأمة مع المدارس الحكومية بالتعاون المستمر وتقديم الدعم من أجهزة حاسب آلي ومقاعد وسبورات والمساهمة في رفع كفاءة هذه المدارس.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالات تأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من المعلمين والطلاب.

شهد الاحتفالية رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين وهمت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق والمهندس مصطفى عيسى الممثل القانوني للمدارس ومحمد سليمان وكيل الإدارة، ورضا متولي رئيس مجلس أمناء إدارة شرق ولفيف من القيادات التربوية والتنفيذية بالمديرية وإدارة شرق والطلاب وأولياء الأمور.