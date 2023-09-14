بكلمات حزينة.. ميرنا نور الدين تواسي زوجها في وفاة جدته

وجهت الفنانة ميرنا نور الدين الدعم لزوجها في وفاة جدته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت ميرنا نور الدين، صورة تدعو فيها بالرحمة لجدة زوجها، وعلقت علي الصورة: في الجنة ونعيمها يا حبيبتى.. هتوحشينا يا حجوجة.

وأعلن زوج ميرنا نور الدين أمس خبر وفاة جدته وأن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الحصري بأكتوبر والعزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.



وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.