دون إصابات.. انهيار عقار قديم بكرموز غربي محافظة الإسكندرية

انهار عقار قديم بمنطقة كرموز التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات أو ضحايا بين المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية إخطارا بانهيار عقار قديم بكرموز دون وقوع إصابات أو خسائر في الارواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية إلى مكان العقار .



وتم وضع الحواجز الحديدية، لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على ارواح المواطنين، وجاري العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.