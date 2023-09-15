أخبار التعليم ... آخر موعد لتسليم الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بهندسة عين شمس...نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 حيث يرغب الطلبة والطالبات في الدور الأول والثاني، بمعرفة موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومتى يتم غلق باب تسجيل الرغبات.



آخر موعد لتسليم الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بهندسة عين شمس

بدأت كلية الهندسة جامعة عين شمس في استلام الأوراق الخاصة بالطلاب الجدد المقبولين بكلية الهندسة حتى يوم الإثنين الموافق 18سبتمبر 2023 وذلك للطلاب الجدد المرشحين للكلية للعام الجامعي 2023\2024.

طب أسنان القاهرة تعلن مواعيد اجراء الكشف الطبى للطلاب المصريين

أعلنت كلية طب الاسنان جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى للعام الجامعي 2023/2024

19سبتمبر.. الفرصة الاخيرة للتسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية



نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. من هنا

يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة.

مد فترة التقديم .. مفاجأة في مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد.