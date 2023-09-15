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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. العقار المنهار بكرموز خال من السكان وصادر له قرار هدم

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار

 

قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن عقار كرموز المنهار خال من السكان وصادر له قرار هدم منذ 7 سنوات.

وأشارت إلى عدم وجود أي إصابات بشرية في الأرواح، لأن العقار المكون من أرضي و4 طوابق قديم وخال من السكان لكنه أثر على العقار المجاور مما أدى إلى ميل شديد في العقار، الذي يقطن به 5 أسر.

وقد أصدر حي غرب بمحافظة الإسكندرية قرارًا بإخلاء 11 عقارًا مجاورين لعقار كرموز المائل، غربي المدينة، لحين هدم العقار.

إخلاء 11 عقارا مجاور للمبنى المائل إداريًا من السكان غربي الإسكندرية

دون إصابات.. انهيار عقار قديم بكرموز غربي محافظة الإسكندرية

وأضافت رئيس حي غرب المهندسة سحر شعبان أنه علي الفور  تم إنزال السكان من العقارات دون المنقولات لخطورة الإقامة بالعقارات والحفاظ على حياتهم وجارى نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.

وكان غرفة عمليات حي غرب بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وميل عقار آخر دون وجود أي إصابات بشرية في الأرواح،

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية للمنطقة ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين اسفل العقار حفاظا علي حياة المواطنين وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.


 

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