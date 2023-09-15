بناء الوعي والسلم المجتمعي  .. مؤتمر لمجلس القبائل العربية بالإسماعيلية

نظم مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بالإسماعيلية، مؤتمرا جماهيريا، تحت شعار «بناء الوعي والسلم المجتمعي ضمن مبادرة وطن واحد»، جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، أعضاء مجلس الإدارة السيدة آمال محمود إبراهيم، صابر همام، محمد فايق، النائب سامي سليم، النائبة آمال رزق الله، فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مجدي زايد أمين حزب حماة وطن بالاسماعيلية، و لفيف من أعضاء مجلس القبائل المصرية.

في بداية كلمته، أكد الشيخ كامل مطر أن حرب الأفكار هي أخطر الحروب، فهي تحاول أن تصيب الأفكار والتعاليم والمباديء وتزرع بذور الفرقة والإنقسام، مؤكدا أن خطورة هذه الحرب، تكمن في أن فكرة واحدة فاسدة قد تضر بأجيال كاملة، حيث يبدأ تخلف أي أمة بفكرة سلبية قاتلة تستقر في نفوس الناس، مؤكدا أن إصابة الإنسان في وعيه من أخطر الإصابات.

وأشار الشيخ كامل مطر، إلي تعرض مصر وتحديدا منذ أحداث 25 يناير 2011، لمعارك عديدة ومتنوعة، كان أخطرها علي الإطلاق معركة الوعي، التي إستهدفت التزييف المتعمد للحقائق والأحداث والإنجازات التي تمت في كافة ربوع الوطن، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد.

وأضاف أن معركة الوعي هي معركة الحياة والوجود في ظل العالم الجديد الذي نعيشه، بما يحتويه من وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات معرفة وقنوات فضائية كثيرة ومتنوعة، يمكن إستخدامها في تزييف الوعي أو إشعال نار الفتنة والتحريض علي الكراهية، ونشر الشائعات والأفكار المتطرفة والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم في كافة أرجاء البلاد.

وأشار مطر خلال كلمته إلي أن الرئيس في جميع خطاباته، يؤكد أن معركة الوعي هي معركة الوطن، لافتا إلي ضرورة رفع الوعي العام لدي المواطنين، محذرا من الوقوع في شرك مخططات الداخل والخارج.



وأيد الشيخ كامل مطر رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإتجاهه نحو تحريك معركة الوعي، مؤكدا أن الوعي بشكل عام والسياسي بشكل خاص يمثل الركيزة الأساسية التي يبني عليها النظام النظام السياسي والإجتماعي، مؤكدا أن إغفال معركة الوعي كبناء الدولة علي أسس من رمال تخضع لأي ريح.

وأوضح رئيس القبائل العربية إلي أن أسلحة الدولة المصرية في الوقت الراهن فكرية وثقافية وإعلامية وتوعوية وهي أقوي من أسلحة العدو الذي يريد تزييف الحقائق والاخلال بمعايير الصواب والخطأ والعبث بمكونات الهوية المصرية.

وقال اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي أكبر من أي مخططات، وان الرئيس السيسي عبر بمصر من عنق الزجاجة بعد مرورها جميعا بفترة كانت هي الأصعب، افتقدنا فيها الامان وكانت حياة المواطنين مهددة بالخطر، مؤكدا أن مصر قوية برئيسها وجيشها وشرطتها.

فيما قالت النائبة آمال رزق الله، أن مصر منصورة بقوة شعبها، مؤكدة إنه علي مدار تاريخها ايد المسيحي في ايد المسلم، لافتة إلي أنمصر مرت بظروف قاسية ولكنها بإدارة الرئيس السيسي الحكيمة إستطاعت التجاوز وإتجهت نحو التنمية العمرانية.

واختتم النائب سامي سليم موجها الشكر لمجلس القبائل علي توجيه الدعوة له للمشاركة في واحدة من أهم المؤتمرات الداعمة لسياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي خوض حرب الوعي، مؤكدا علي الدور التنموي الذي تقوم به القيادة السياسية في سبيل تحسين المستوي المعيشي.

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