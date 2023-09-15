عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بناء الوعي والسلم المجتمعي  .. مؤتمر لمجلس القبائل العربية بالإسماعيلية

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

نظم مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بالإسماعيلية، مؤتمرا جماهيريا، تحت شعار «بناء الوعي والسلم المجتمعي ضمن مبادرة وطن واحد»، جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية  بالإسماعيلية وأمين صندوق  مساعد إتحاد الغرف التجارية، أعضاء مجلس الإدارة السيدة آمال محمود إبراهيم، صابر همام، محمد فايق، النائب سامي سليم، النائبة آمال رزق الله، فرج عمران نائب رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مجدي زايد أمين حزب حماة وطن بالاسماعيلية، و لفيف من أعضاء  مجلس القبائل المصرية.

 

محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

في بداية كلمته، أكد الشيخ كامل مطر أن حرب الأفكار هي أخطر الحروب، فهي تحاول أن تصيب الأفكار والتعاليم والمباديء وتزرع بذور الفرقة والإنقسام، مؤكدا أن خطورة هذه الحرب،  تكمن في أن فكرة واحدة فاسدة قد تضر بأجيال كاملة، حيث يبدأ تخلف أي أمة بفكرة سلبية قاتلة تستقر في نفوس الناس، مؤكدا أن إصابة الإنسان في وعيه من أخطر الإصابات.

وأشار الشيخ كامل مطر، إلي تعرض مصر وتحديدا منذ أحداث 25 يناير 2011، لمعارك عديدة ومتنوعة، كان أخطرها علي الإطلاق معركة الوعي، التي إستهدفت التزييف المتعمد للحقائق والأحداث والإنجازات التي تمت في كافة ربوع الوطن، وخاصة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد.

وأضاف  أن معركة الوعي هي معركة الحياة والوجود في ظل العالم الجديد الذي نعيشه، بما يحتويه من وسائل التواصل الإجتماعي وشبكات معرفة وقنوات فضائية كثيرة ومتنوعة، يمكن إستخدامها في تزييف الوعي أو إشعال نار الفتنة والتحريض علي الكراهية، ونشر الشائعات والأفكار المتطرفة والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم في كافة أرجاء البلاد.

وأشار مطر خلال كلمته إلي أن الرئيس في جميع خطاباته، يؤكد أن معركة الوعي هي معركة الوطن، لافتا إلي ضرورة رفع الوعي العام لدي المواطنين، محذرا من الوقوع في شرك مخططات  الداخل والخارج.


وأيد الشيخ كامل مطر رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإتجاهه نحو تحريك معركة الوعي، مؤكدا أن الوعي بشكل عام والسياسي بشكل خاص يمثل الركيزة الأساسية التي يبني عليها النظام النظام السياسي والإجتماعي، مؤكدا أن إغفال معركة الوعي كبناء الدولة علي أسس من رمال تخضع لأي ريح.

وأوضح رئيس القبائل العربية إلي  أن أسلحة الدولة المصرية في الوقت الراهن فكرية وثقافية وإعلامية وتوعوية وهي أقوي من أسلحة العدو الذي يريد تزييف الحقائق والاخلال بمعايير الصواب والخطأ والعبث بمكونات  الهوية المصرية.

وقال اكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي أكبر من أي مخططات، وان الرئيس السيسي عبر بمصر من عنق الزجاجة بعد مرورها جميعا بفترة كانت هي الأصعب، افتقدنا فيها  الامان وكانت حياة المواطنين مهددة بالخطر، مؤكدا أن مصر قوية برئيسها وجيشها وشرطتها.

فيما قالت النائبة آمال رزق الله، أن مصر منصورة بقوة شعبها، مؤكدة إنه علي مدار تاريخها ايد المسيحي في ايد المسلم، لافتة إلي أنمصر مرت بظروف قاسية ولكنها بإدارة الرئيس السيسي الحكيمة إستطاعت التجاوز وإتجهت نحو التنمية العمرانية.

واختتم النائب سامي سليم موجها الشكر لمجلس القبائل علي توجيه الدعوة له للمشاركة في واحدة من أهم المؤتمرات الداعمة لسياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي خوض حرب الوعي، مؤكدا علي الدور التنموي الذي تقوم به القيادة السياسية في سبيل تحسين المستوي المعيشي.

IMG-20230914-WA0247
IMG-20230914-WA0247
IMG-20230914-WA0245
IMG-20230914-WA0245
IMG-20230914-WA0240
IMG-20230914-WA0240
IMG-20230914-WA0236
IMG-20230914-WA0236
IMG-20230914-WA0231
IMG-20230914-WA0231
IMG-20230914-WA0210
IMG-20230914-WA0210
IMG-20230914-WA0211
IMG-20230914-WA0211
IMG-20230914-WA0214
IMG-20230914-WA0214
IMG-20230914-WA0212
IMG-20230914-WA0212
IMG-20230914-WA0209
IMG-20230914-WA0209
IMG-20230914-WA0175
IMG-20230914-WA0175
IMG-20230914-WA0196
IMG-20230914-WA0196
IMG-20230914-WA0191
IMG-20230914-WA0191
IMG-20230914-WA0182
IMG-20230914-WA0182
IMG-20230914-WA0159
IMG-20230914-WA0159
ئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس الادارة إدارة النادي الإسماعيلى اتحاد الغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة

السجن المؤبد أو الإعدام عقوبة تصدير المخدرات خارج مصر

خلف الله: دمياط الجديدة تمتلك مقومات تجعلها على رأس المدن العمرانية

موتورولا تطلق هاتفها Edge 40 Neo في الأسواق العالمية

هيونداي "كونا" 2024 الكهربائية الجديدة .. اعرف بكام ؟

19سبتمبر.. الفرصة الاخيرة للتسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ