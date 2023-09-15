الحزام والطريق بالأرقام.. كتاب جديد عن بيت الحكمة للثقافة

صدر حديثا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب جديد بعنوان "الحزام والطريق بالأرقام.. حقائق وإحصاءات" لتشاي كون وترجمة إيمان سعيد، ويتناول الكتاب إنجازات مبادرة الحزام والطريق بصورة منهجية، إذ يركز على تحليل المحاور الخمسة للمبادرة، وهي "تنسيق السياسات، اتصال المرافق، تيسير التجارة، التكامل المالي، الترابط بين الشعوب.



والكتاب ليس موجها للباحثين في الاقتصاد فقط، بل هو مهم لكل قارئ مهتم بالشأن العالمي، إذ يضعك الكتاب داخل المبادرة بداية من نشأتها وتطورها وكيف أثرت عالميا وماذا حققت حتى الآن وما تعتزم تحقيقه في المستقبل.



يقع كتاب "الحزام والطريق بالأرقام.. حقائق وإحصاءات" في 155 صفحة من القطع المتوسط، والكتاب مدعم بالصور والرسوم البيانية والجداول والإحصاءات الخاصة بالمبادرة.



أما عن المبادرة نفسها فهي مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، وفي عام 2017 عقد منتدى الحزام والطريق الأول للتعاون الدولي في بكين، تلاه منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي في إبريل 2019، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، منذ بدء المبادرة وحتى المنتدى الثاني، تم الانتهاء من مشاريع الحصاد المبكر للمبادرة، كما أُحرز تقدم كبير في تعزيز الإجماع الدولي واتصال الأجهزة والبرامج، فقد تحققت النتائج المحددة البالغ عددها 279 في 76 نوع من الفئات الخمس التي تم التوصل إليها في المبادرة.