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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طيور سمائية .. أحدث إصدارات دار آفاق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار آفاق، رواية "طيور سمائية" وهي الجزء السادس من سلسلة مختارات من الأدب الروسي والتي تقدم عرضًا تاريخيًا متسلسلا للأدب الروسي كمرآة لتاريخ المجتمع الروسي.

تتناول القصة الأولى ذكريات طفولة المؤلف وحياته في المدينة، وعلاقة البطل بأبيه بعد وفاة الأم، كما تُقدِّم رصدًا أمينًا لحياة الفقراء والمتسولين في هذه الفترة. تساعدنا القصة -من دون أي خطاب سياسي مباشر- على فهم طبيعة الحياة الاجتماعية في المدن الصغيرة التي تناثرت في جميع أنحاء روسيا، كما تُبيِّن الفقر المدقع الذي عاش فيه كثيرون. 

يكتب كورولينكو أحداث القصة من منظور بطلها الطفل، ويُقدِّم لنا لغة إنسانية رقيقة وساخرة، ويرسم لوحات شديدة الجمال ببساطة فائقة.

القصة الثانية بعنوان "وسط صحبة سيئة" تتناول ظاهرة روسية شديدة الأهمية: ظاهرة الحُجَّاج والجوَّالين الروس. في هذا الوقت تعوَّد كثيرون على الطواف في الأرض الروسية الواسعة، وزيارة الأديرة ولقاء المعلمين الروحيين والعيش على الصدقة. علاوة على الأهداف الدينية المباشرة الكامنة خلف هذه الظاهرة، توجد أسباب أخرى تتمثل في الفقر أو الجروح النفسية الأليمة التي تدفع أصحابها إلى الفرار. هي باختصار ظاهرة مركبة روسية الطابع إلى أقصى حد، وفي هذه القصة يُعرِّفنا كورولينكو على بعض شخصيات هذه الظاهرة المهمة.

دار آفاق رواية طيور سمائية مختارات من الأدب الروسي تاريخ المجتمع الروسي خطاب سياسي مباشر وسط صحبة سيئة

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