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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. مساجد مصر تؤدي صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

صلاة الغائب
صلاة الغائب

عمم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشور على جميع الأئمة والخطباء في المساجد على مستوى الجمهورية، بإقامة صلاة الغائب اليوم بعد صلاة الجمعة على ضحايا زالزال المغرب وضحايا إعصار ليبيا.

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كما أعلن الجامع الأزهر إقامة صلاة الغائب اليوم، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة؛ ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

 

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