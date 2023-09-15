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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. حال النبي مع أهله

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة، اليوم 15 سبتمبر 2023، 30 صفر 1445 هجرية، والتي ستكون تحت عنوان "حال النبي مع أهله".

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موضوع خطبة الجمعة اليوم

ونشر وزير الأوقاف نص خطبة اليوم، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وهي كالتالي:

موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم

وتنقل شعائر آخر جمعة من صفر على الهواء مباشرة، من رحاب مسجد المحطة بحوش عيسى محافظة البحيرة، وتبدأ بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ محمد عبدالبصير، وخطيبا الدكتور أحمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف.

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 9 / 2023م،منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و8 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 175 مسجدًا، منها 127 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و48 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

افتتاحات المساجد

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. التوحيد –البعالوة– التل الكبير
مديرية أوقاف دمياط
2. بدوي بالناصرية - فارسكور
مديرية أوقاف الجيزة
3. الرحمن ـ قرية جرزا ـ العياط
مديرية أوقاف البحيرة 
4. الرياض – فرع 10 التحرير – أبو المطامير
5. الرحمة الزيتون – النمرية– أبو المطامير
6. مسجد المحطة – مدينة حوش عيسى
7. التربية  جنا كليس  - النمرية – مركز أبو المطامير 
8. الفرنساوي– بولين – كفر الدوار
مديرية أوقاف المنيا
9. الشيخ محمد شاور- الأشمونين - ملوي
10. الرحمن – الكوم الأحمر – شارونة– مغاغة
11. الهدى – شم القبلية – مغاغة
12. الرحمن – منشأة دعبس– أبو قرقاص 
مديرية أوقاف الغربية
13. مسجد سعد بغدادي – عزبة سعد بغدادي – سنبارة– المحلة الكبرى
مديرية أوقاف قنا
14. آل هرمل – السلامات – أبو تشت
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. الطحاوي – مناشي أبو صير - الواسطى
مديرية أوقاف قنا
2. الفتح – نجع النخلة – العركي - فرشوط
3. الحسن والحسين – بندر فرشوط
4. محمود توفيق – البحري سمهود- نجع سعيد- أبو تشت
مديرية أوقاف البحيرة 
5. عزبة الشريف – عزبة الشريف -  الأبعادية  - مركز دمنهور
6. المرادني –  مدينة دمنهور
7. السلام قومبانية لوقين – كفر الدوار 
8. الهداية – عزبة الدرايسة – مركز دمنهور

 

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