نشرة الفن.. وفاة والد محمد مهران وميادة الحناوي تثير الجدل بعد سقوطها في حفل جدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، أبرزها وفاة والد الفنان محمد مهران وميادة الحناوي تثير الجدل بعد سقوطها في حفل جدة.

أعلن الفنان محمد مهران، رحيل والده منذ قليل في منشور له عبر فيسبوك، وكشف عن موعد وتفاصيل الجنازة والعزاء.

منحت الهيئة العامة للترفيه الفنانة الكبيرة عفاف راضي تكريما كبيرا، عن مشوارها الفني في حفلها مساء الخميس في جدة.

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة أمس الخميس، بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها.

حرص عدد من الفنانين علي حضور إفتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم الخميس بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، حيث حضر كلاً من مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر .

شهد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7، تطور كبير في الأحداث بعد كشف الكثير من التفاصيل حول جرائم جابر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي.