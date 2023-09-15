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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة والد محمد مهران وميادة الحناوي تثير الجدل بعد سقوطها في حفل جدة

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، أبرزها وفاة والد الفنان محمد مهران وميادة الحناوي تثير الجدل بعد سقوطها في حفل جدة.

 

وفاة والد الفنان محمد مهران.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء

أعلن الفنان محمد مهران، رحيل والده منذ قليل في منشور له عبر فيسبوك، وكشف عن موعد وتفاصيل الجنازة والعزاء.

 

درع وباقة ورد ودعوة مفاجئة للفنانة عفاف راضي في حفلها بجدة

منحت الهيئة العامة للترفيه الفنانة الكبيرة عفاف راضي تكريما كبيرا، عن مشوارها الفني في حفلها مساء الخميس في جدة.

 

بعد عمليات التجميل .. سقوط ميادة الحناوي على مسرح حفلها في جدة

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة أمس الخميس، بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها. 

 

جيهان الشماشرجي وسوسن بدر ومحسن محي الدين يفتتحون النسخة الخامسة من ملتقى ميدفيست

حرص عدد من الفنانين علي حضور إفتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم الخميس بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، حيث حضر كلاً من مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر .

 

سفاح الجيزة الحلقة 7 .. جابر يخطف نجل باسم سمرة وحقيقة وفاة هالة

شهد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة 7، تطور كبير في الأحداث بعد كشف الكثير من التفاصيل حول جرائم جابر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهمي. 

 

 

محمد مهران الهشه الفنان محمد مهران جيهان الشماشرجى المايسترو هاني فرحات الفنانة ميادة الحناوى

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