السعودية تستضيف وفدًا من الحوثيين لمناقشة عملية السلام في اليمن ومحكمة فيدرالية تتهم نجل بايدن بـ3 جرائم.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: نولي أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا بمختلف المجالات

مصر: اجتماع مرتقب لوزراء خارجية جوار السودان على هامش الجمعية العامة

عدد ضحايا درنة في ليبيا يتجاوز 6 آلاف

المبعوث الأممي لليبيا: حجم الخسائر يفوق ما يمكننا تخيله

الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار من صندوق الطوارئ لضحايا السيول

الخارجية الإيرانية: مستعدون لتنفيذ اتفاق مبادلة السجناء مع واشنطن

مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو سيلتقي بايدن الأسبوع المقبل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله خلال استقباله وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، إن مصر تولي أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل.

وأكد الرئيس السيسي مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل.

وقالت "الوطن" إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، كشف أن الوزير سامح شكري، كشف خلال اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن عزم بلاده الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول جوار السودان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن السعودية وجهت دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة، لاستكمال اللقاءات والنقاشات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، مشيرةً إلى أن الدعوة جاءت امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير السعودية لدى اليمن وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 أبريل 2023،

وقالت "الراي" إن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المُكلفة من البرلمان الليبي، طارق الخراز كشف أن عدد الضحايا الذين سقطوا في مدينة درنة شرق البلاد جرّاء الإعصار "دانيال"، تجاوز 6 آلاف، مشيراً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

ونقلت "الجريدة" عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قوله إن حجم الخسائر جرّاء إعصار "دانيال" يفوق ما يمكن تخيله، ولا تستطيع ليبيا بمفردها مواجهة تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن الكارثة قامت بتوحيد ليبيا، وحث جميع السلطات والمؤسسات الليبية على الاستمرار في تنسيق جهودها للتعامل مع "الكارثة".

وذكرت "الوطن" أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أعلن أن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في شرق ليبيا. وأضاف أن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحاً"، موضحاً أن "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".

دوليًا، أشارت "القبس" إلى أن المدعين الفيدراليين في ولاية ديلاوير، اتهموا نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر، بـ3 جرائم، منها تهمتان تتعلقان بالإدلاء بشهادات زائفة مزعومة أثناء شراء أسلحة، وتهمة ثالثة لحيازة أسلحة، عندما كان مدمناً على تعاطي مواد مخدرة، مشيرةً إلى أن الاتهامات الموجهة إلى هانتر، هي أحدث خطوة في تحقيق طويل الأمد مع نجل الرئيس، ما يضع القضية على مسار محاكمة محتملة عالية المخاطر في ضوء اقتراب انتخابات 2024 التي سيترشح لها والده.

وذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الإيرانية، أعلنت، استعداد طهران لتنفيذ اتفاق بوساطة قطرية بشأن مبادلة السجناء والإفراج عن الأموال مع واشنطن.

ونقلت "الوطن" عن وزارة الخارجية البريطانية، قولها إنها ستبقى مع ألمانيا وفرنسا في سياسة فرض عقوبات على إيران كان مقررا انتهاؤها الشهر المقبل. وأضافت الخارجية البريطانية: "ردا على عدم وفاء إيران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر، أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) أمس الخميس أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وقالت "الأنباء" إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أفاد بأنه سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، دون تحديد مكان اللقاء، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يلتقي أيضاً بالمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.