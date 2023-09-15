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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انطلاق الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو

صدى البلد

تنطلق غدا السبت الدورة 57 لشباب الصحفيين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، والتي تضم 15 صحفيا يمثلون 15 دولة إفريقية بالإضافة إلى خمسة من الصحفيين المصريين. 


وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الخارجية، ويفتتح الدورة كل من الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري رئيس اتحاد الصحفيين الإفريقيين، والدكتورة سامية عباس الأمين العام لاتحاد الصحفيين الإفريقيين. 


وتعقد الدورة لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة من 16 سبتمبر الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتضم برنامجا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وترفيهيا. 


ويحاضر بالدورة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والسفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، والسفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والدكتورة سماح المرسي أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، والأستاذ أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة "الأهرام ويكلى" وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. 


وتضم الدورة زيارات ميدانية لمؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام والأخبار، وتدريب على صحافة الموبايل بمركز تدريب نقابة الصحفيين، وزيارات تعريفية بالمشروعات القومية الجديدة. 


وكانت لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين حددت شروط الالتحاق بالدورة؛ وهي إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يتراوح سن المتقدمين بين 20 و35 عاما، وألا يسبق للزميل المشاركة في أي من الدورات السابقة.
 

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