مباحثات الرئيس السيسي مع وزيرة خارجية فرنسا ورئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس/الخميس/، مع «كاترين كولونا» وزيرة خارجية فرنسا، فضلا عن مباحثات الرئيس مع «تريزا إيفوا أسانجونو» رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم/الجمعة/.



فتحت عنوان/ الرئيس يبحث مع وزيرة الخارجية الفرنسية إحياء عملية السلام وتسوية أزمات المنطقة/، قالت صحيفة/الأهرام/، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن مصر تولى أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدى للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمى فى أسعار الغذاء والطاقة والتمويل.



وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، لــ «كاترين كولونا» وزيرة خارجية فرنسا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.



ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي قوله، إن اللقاء تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لاسيما في السودان وليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل، حيث أكد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل.



وفي موضوع مختلف، وتحت عنوان/ السيسي يبحث مع « أسانجونو» الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين/، قالت صحيفة/الأهرام/، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع غينيا الاستوائية في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية، وصون السلم والأمن في القارة.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، «تريزا إيفوا أسانجونو» رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية غينيا الاستوائية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكرى وزير الخارجية.



وأشارت إلى أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلمانى، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات.



وفيما يتعلق بملف التعليم/ قالت صحيفة/الجمهورية/ تحت عنوان/ إلحاق الطلاب العائدين من ليبيا.. بالمدارس/، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من ليبيا نتيجة تضررهم من الإعصار .. أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمدير مديرية التربية والتعليم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتسكين الطلاب العائدين من ليبيا بالمدارس على الفور لحين استكمال الأوراق اللازمة حرصا على مستقبلهم الدراسي .



وبحسب الصحيفة، فقد أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم عمل لجنة بكل إدارة تعليمية لفحص الأوراق المتوفرة وسيتم تسكين الطلاب بالمدارس على الفور لحين استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة.



وفيما يتعلق بالملف الصحي، نقلت صحيفة/الجمهورية/، تحت عنوان/ 360 مليار جنيه .. لمد "مظلة التأمين الصحى" لجميع المصريين/، عن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قوله، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، ونعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، مشيرا إلى أنه يتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصي.

وبحسب الصحيفة، فقد أضاف الوزير، أننا لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز ٨٧ مليار جنيه منذ يوليو ۲۰۱۹ حتى يوليو الماضي، وقادرون على الاستدامة المالية مضيفا أن إجمالى التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين بتجاوز ٣٦٠ مليار جنيه حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.



وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، وتحت عنوان/ لأول مرة فى تاريخها .. «6» مليارات جنيه إيرادات «اقتصادية قناة السويس»/ قالت صحيفة/المصري اليوم/، لأول مرة في تاريخها تخطت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السوييس حاجز الـ٦ مليارات جنيه مقارنة بـ 490ر4 مليار جنيه خلال العام المالى ،۲۰۲۲/۲۰۲۱ بنسبة زيادة ۷۸ % ما يعكس نجاح خطوات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن وتعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة المناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج وتعديل في منح الجنسية للأجانب/، قالت صحيفة/المصري اليوم/، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، على عدة قرارات من بينها الموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون نص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 بسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج ــ الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه ووفقا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذه له على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طلقا للماد (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.