عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تتسلم مفاتيح أول طائرة نقل من طراز "سي - 295"

صدى البلد

أعلن السلاح الجوي الهندي أن قائد السلاح مارشال الجو "في . آر تشوذاري" أجرى محادثات مع وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبلز" لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال الدفاع.
وأوضح السلاح الجوي الهندي -في تدوينة نشرها اليوم على موقع إكس / تويتر سابقاً /- أن هذه المحادثات أجريت على هامش زيارة قائد السلاح الجوي الهندي لإسبانيا لاستلام أول طائرة نقل من طراز سى - 295 ، من شركة / إيرباص / تمت صناعتها خصيصاً للهند.


وأضاف أن "رئيس شركة إيرباص لصناعة معدات الدفاع والطيران جان برايس دامونت قام بتسليم مفاتيح رمزية للطائرة سي 295 إلى قائد السلاح الجوي الهندي المارشال تشوذاري الذي وصف هذا الحدث بأنه حدث هام ليس بالنسبة للسلاح الجوي فقط بل بالنسبة لدولة الهند كلها أيضاً".


وجاء في التدوينة أن "قائد السلاح الجوي أوضح أن هذا الحدث هام بالنسبة للسلاح الجوي لأنه سيؤدي إلى تحسين القدرات التكتيكية للنقل الجوي لدى السلاح، وأنه حدث هام بالنسبة للدولة لأنه يمثل بداية لعهد جديد سنقوم خلاله بتصنيع 40 طائرة عسكرية من هذا الطراز في الهند".


من جانبها، لفتت وزارة الدفاع الهندية -في بيان- إلى أنها كانت قد وقعت على عقد مع شركة / إيرباص / خلال شهر سبتمبر عام 2021 لشراء 56 طائرة من طراز سي - 295، وأن حمولة هذه الطائرة تتراوح ما بين 5- 10 أطنان وتم دعمها بتكنولوجيا معاصرة لتحل محل طائرة النقل العتيقة من طراز / أفرو / في السلاح الجوي الهندي، وأن قائد السلاح شارك شخصيا في مراحل هامة من مفاوضات التعاقد بشأنها، حيث تم الاتفاق على استلام 16 طائرة من إسبانيا بعد تصنيعها هناك خلال 48 شهراً من التوقيع على العقد، وأن يتم تصنيع 40 طائرة بواسطة كونسورتيوم / تاتا / لصناعة معدات الطيران في الهند خلال عشرة أعوام من التوقيع على العقد. 


ووصفت وزارة الدفاع الهندية هذا المشروع بأنه يعتبر أول مشروع مشترك من نوعه لصناعة طائرة عسكرية في الهند بمساعدة من شركة خاصة، مشيرة إلى أن هذا المشروع المشترك بين شركة إيرباص وكونسورتيوم / تاتا / سيعطي دفعة لنظام بيئة صناعة معدات الطيران في الهند حيث ستشارك شركات صغيرة ومتوسطة متعددة منتشرة هناك في تصنيع أجزاء من هذه الطائرة، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد، وأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك -في الوقت نفسه- إلى زيادة الصادرات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

ترشيحاتنا

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ