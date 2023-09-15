الهند تتسلم مفاتيح أول طائرة نقل من طراز "سي - 295"

أعلن السلاح الجوي الهندي أن قائد السلاح مارشال الجو "في . آر تشوذاري" أجرى محادثات مع وزيرة الدفاع الإسبانية "مارجريتا روبلز" لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مجال الدفاع.

وأوضح السلاح الجوي الهندي -في تدوينة نشرها اليوم على موقع إكس / تويتر سابقاً /- أن هذه المحادثات أجريت على هامش زيارة قائد السلاح الجوي الهندي لإسبانيا لاستلام أول طائرة نقل من طراز سى - 295 ، من شركة / إيرباص / تمت صناعتها خصيصاً للهند.



وأضاف أن "رئيس شركة إيرباص لصناعة معدات الدفاع والطيران جان برايس دامونت قام بتسليم مفاتيح رمزية للطائرة سي 295 إلى قائد السلاح الجوي الهندي المارشال تشوذاري الذي وصف هذا الحدث بأنه حدث هام ليس بالنسبة للسلاح الجوي فقط بل بالنسبة لدولة الهند كلها أيضاً".



وجاء في التدوينة أن "قائد السلاح الجوي أوضح أن هذا الحدث هام بالنسبة للسلاح الجوي لأنه سيؤدي إلى تحسين القدرات التكتيكية للنقل الجوي لدى السلاح، وأنه حدث هام بالنسبة للدولة لأنه يمثل بداية لعهد جديد سنقوم خلاله بتصنيع 40 طائرة عسكرية من هذا الطراز في الهند".



من جانبها، لفتت وزارة الدفاع الهندية -في بيان- إلى أنها كانت قد وقعت على عقد مع شركة / إيرباص / خلال شهر سبتمبر عام 2021 لشراء 56 طائرة من طراز سي - 295، وأن حمولة هذه الطائرة تتراوح ما بين 5- 10 أطنان وتم دعمها بتكنولوجيا معاصرة لتحل محل طائرة النقل العتيقة من طراز / أفرو / في السلاح الجوي الهندي، وأن قائد السلاح شارك شخصيا في مراحل هامة من مفاوضات التعاقد بشأنها، حيث تم الاتفاق على استلام 16 طائرة من إسبانيا بعد تصنيعها هناك خلال 48 شهراً من التوقيع على العقد، وأن يتم تصنيع 40 طائرة بواسطة كونسورتيوم / تاتا / لصناعة معدات الطيران في الهند خلال عشرة أعوام من التوقيع على العقد.



ووصفت وزارة الدفاع الهندية هذا المشروع بأنه يعتبر أول مشروع مشترك من نوعه لصناعة طائرة عسكرية في الهند بمساعدة من شركة خاصة، مشيرة إلى أن هذا المشروع المشترك بين شركة إيرباص وكونسورتيوم / تاتا / سيعطي دفعة لنظام بيئة صناعة معدات الطيران في الهند حيث ستشارك شركات صغيرة ومتوسطة متعددة منتشرة هناك في تصنيع أجزاء من هذه الطائرة، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الاستيراد، وأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك -في الوقت نفسه- إلى زيادة الصادرات.

