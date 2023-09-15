الحكومة الهندية توافق على مذكرة تفاهم مع سيراليون للتعاون في مجال التحول الرقمي

أعلنت الحكومة الهندية، أمس /الخميس/، موافقتها على مذكرة تفاهم مع سيراليون للتعاون بين البلدين في مجال التحول الرقمي.



وأوضحت الحكومة -في بيان اليوم- أن مجلس الوزراء الهندي وافق -خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس الوزراء ناريندرا مودي- على مذكرة تفاهم وقعتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونات الهندية مع وزارة الاتصالات والمعلومات بسيراليون؛ للتعاون في مجال مشاركة الحلول الرقمية الناجحة التي تم تنفيذها على النطاق السكاني للتحول الرقمي.



وجاء في البيان أن "مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع توثيق التعاون وتبادل الخبرات والحلول التكنولوجية الرقمية في تنفيذ برامج التحول الرقمي بالبلدين "، مضيفًا أن "مذكرة التفاهم تدعو إلى زيادة التعاون من أجل توفير فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأن مدة سريان هذه المذكرة تبلغ ثلاث سنوات".



وأشارت الحكومة الهندية في بيانها إلى أن الهند كانت قد أظهرت خلال السنوات القليلة الماضية ريادتها في تطوير البنية الأساسية للنظم الرقمية العامة، وأنها نجحت في تقديم خدمات للمواطنين بالنظم الرقمية على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولذلك فإن كثيراً من الدول أبدت اهتمامها بالتعلم من الخبرات الهندية والدخول في مذكرات تفاهم مع الهند للاستفادة من خبراتها في هذا المجال.