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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": عمل المحاكم يشهد نقلة غير مسبوقة

صدى البلد

 قالت صحيفة/الأهرام/، لا شك فى أن أحد مظاهر تحقيق حقوق الإنسان فى المجتمعات الحديثة هو العدالة الناجزة، بمعنى سرعة البت فى القضايا، بحيث يحصل كل طرف على حقه، وكما هو معروف، فإن مصر جاء عليها وقت كانت فيه المحاكم والنيابات تكتظ بالمتقاضين، مما يعطل عمل القضاة، أما اليوم فإن عمل المحاكم يشهد نقلة غير مسبوقة، فأصبحنا نرى سرعة فى الإنجاز لإعادة الحقوق لأصحابها.


وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/رقمنة المحاكم والعدالة الناجزة/ أن هذا التطور يعود إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضى، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للمواطن، وقد أعاد الرئيس التأكيد على ذلك خلال لقائه وزير العدل، المستشار عمر مروان، وعددا من أعضاء الهيئات القضائية قبل عدة أيام.


وأشارت إلى أنه من المفيد فى هذا الشأن التذكير بأن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس قبل عامين، تتضمن التوسع فى ميكنة إجراءات التقاضى، وتحويل كل المكاتبات الورقية والمستندات إلى إجراءات إلكترونية، توفيرا للجهد والوقت والمال، وهناك جهود حثيثة الآن للتوسع فى تطبيق نظام التقاضى عن بُعد، لضمان سرعة الفصل فى القضايا.

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