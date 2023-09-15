بعدة إطلالات مختلفة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وظهرت ياسمين في الصور بعد إطلالات متميزة، نالت إعجاب متابعيها.

ونشرت مؤخرًا النجمة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

وأطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يُعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.