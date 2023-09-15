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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إطلاق نسخة المهرجان السنوي للاقتصاد الإبداعي سبتمبر الجاري

صدى البلد

انطلاق المهرجان  السنوي للاقتصاد الإبداعي والرقمي خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 25 سبتمبر الجاري، تحت شعار "دفع الاقتصاد الإبداعي نحو قيادة المستقبل".

وأعلنت احدى المنصات الرائدة فى تعزيز الابتكار والعمل الإبداعى عن أنه سيشمل المهرجان خلال النسخة المقبلة مشاركة مجموعة واسعة من المتحدثين الدوليين والإقليميين والمحليين لزيادة وتعميق مضمون المحادثات واثراء المشهد الإبداعي.

وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس للجهة المنظمة للمهرجان نستهدف تفعيل والارتقاء بدور الاقتصاد الإبداعي و تمكين المرأة وخلق منصة إبداعية للشباب لتحسين مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل لتنمية الاقتصاد الإبداعي وفتح قنوات اتصال اكبر مع خبراء الأعمال والصناعة وقادة الفكر والمبتكرين في مختلف المجالات. حيث ستقدم النسخة القادمة عدد من المناقشات والحوارات الإبداعية المليئة بالخبرات والتجارب الهامة المختلفة والناجحة علي مدار ثلاث أيام.

وأضافت سلامة، أن المهرجان يستهدف جذب العديد من الشخصيات من المبتكرين لنقدم أفكارهم الإبداعية للجمهور المصري، كما سنحتفي بعدد من قصص النجاح الملهمة في العديد من الصناعات الإبداعية، كما سيتم خلق ساحة تواصل مفتوحة للجمهور للتعلم من المبدعين المشاركين في المهرجان." 

ولفتت إلى أنه لأول مرة في مصر والمنطقة، ستشهد هذه النسخة الحديث عن التقنية الأكثر انتشارا عالميا مؤخرا شات جي بي تي ChatGPT، باستضافة رودجر ويركهوفن، المدير الإبداعي المستقل في اوبن ايه آي OpenAI، ضمن الفريق الإبداعي الذي تولى تطوير برنامج شات جي بي تي ChatGPT، في حوار إبداعي عن الموازنة بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي.

 ومن المقرر مناقشة لأول مرة المعادلة المطلوبة لقيادة الثورة الإبداعية، حيث يعكس ذلك النهج المتعدد الأوجه التزام كريتيف ساميت برعاية التواصل وتوفير رؤية ومساحة تعليمية وتقديم الترفيه داخل الصناعة الإبداعية ليواصل بذلك ريادته.

ومتوقع  حضور أكثر من 4500 قائد وعقل مبدع، حيث استطاعت المنصة وعلى مدار السنوات الماضية، جذب أكثر من 14,000 من الحضور و1,600 متحدثًا وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للعديد من الشركات الرائدة فى مجال الابتكار لإلقاء أكثر من 420 محاضرة وأكثر من 84 حلقة نقاشية وأكثر من 10 ورش عمل.

 

 

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