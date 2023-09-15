النفط يغلق عند أعلى مستوياته في 2023 وسط توقعات بشح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط‎ ، إلى أعلى مستوياتها هذا العام، إذ طغت ‏توقعات نقص الإمدادات على المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع ‏مخزونات الخام الأميركية.‏



وارتفع خام برنت 1.82 دولار، بما يعادل 1.98%، ليتحدد سعر التسوية عند ‏‏93.70 دولارا، بعد أن لامس 93.89 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر ‏ عام 2022.

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وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.64 دولار، أو 1.85%، إلى ‏‏90.16 دولار، ليغلق فوق 90 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر .‏



وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات ‏إنتاج النفط سيؤدي إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع. ‏



وتراجعت الأسعار لفترة وجيزة بفعل تقرير المخزونات الأميركية المتجه نحو ‏الهبوط قبل أن تستأنف صعودها.‏



وظل كلا الخامين القياسيين في منطقة ذروة الشراء من الناحية الفنية.‏



وقبل يوم واحد من تقرير وكالة الطاقة الدولية، أصدرت منظمة البلدان المصدرة ‏للبترول (أوبك) توقعات محدثة للطلب القوي وأشارت أيضًا إلى عجز في العرض ‏في عام 2023 إذا تم الحفاظ على تخفيضات الإنتاج.‏



من ناحية أخرى، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ‏قياسي لكنه أشار إلى أن هذه هي على الأرجح خطوته الأخيرة لكبح التضخم.‏



ويرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 97٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ‏أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم في 20 سبتمبر ، وفقًا لأداة ‏CME ‎FedWatch‏.‏



وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض حجم الأموال النقدية ‏التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام لتعزيز ‏السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.‏



والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وظل انتعاشها الاقتصادي متقلبا مما ‏أثار قلق الأسواق بشأن الطلب.‏