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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة وأقراط غادة عبد الرازق في تحت الحزام تثير ضجة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

الحبل الشوكي هو القناة الرئيسية للمعلومات والعمل بين الدماغ وبقية الجسم، يمكن أن تؤدي إصابة الحبل الشوكي إلى تلف الحبل الشوكي نفسه أو الأعصاب الموجودة في نهايته.

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها.


أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة غادة عبد الرازق خلال ظهورها في مسلسلها الجديد تحت الحزام، بمجموعة من الإطلالات باهظة الثمن والأنيقة التي جعلتها محط أنظار الجميع.


جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

عندما نقول وقح، فإننا لا نتجه هنا إلى اغتيال الشخصية! نعني بالوقح الشخص الذي لا يهتم بما يعتقده الأشخاص عنه،  ولكن تعني كلمة وقح أن يكون  لديهم هدف وسوف يركزون عليه ولا يهتمون بكيفية القيام بذلك حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم  عدم الحفاظ على مبادئهم الخاصة. 
 

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على بشرة خالية من العيوب والتجاعيد وحب الشباب أيضا، وذلك يدفع العديد من النساء إلى الاهتمام والعناية بالبشرة بشكل يضر بشرتهم على عكس المتوقع.

فهناك بعض العادات والأخطاء التي لا تعرفها الكثير من السيدات تؤدي إلي شيخوخة البشرة وتجاعيد الجلد التي تمنحك عمرا أكبر من عمرك الحقيقي.

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