بنك أوف أمريكا: خام برنت يتخطى 100 دولار بنهاية العام

قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش، إن إبقاء أوبك+ على ‏تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص ‏قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل ‏قبل 2024.‏



وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولارا بحلول ‏الساعة 1006 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولارا.‏



وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر، إن آسيا تقود نمو الطلب ‏العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها ‏على الواردات.‏



وأعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي ‏لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتُعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ‏وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.‏



وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى ‏نهاية 2023 سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.‏



وقال محللو البنك الاستثماري أيضا إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على ‏روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمنا وبيع سلع ‏أغلى ثمنا لأوروبا.‏



لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء ‏آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنّعون المحليون الأسعار.‏



وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما يشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي ‏للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريبا، إذ إن الصين والهند مستعدتان ‏لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محلياً.‏